مواعيد مباريات الإثنين 3 مايو 2021.. الأهلي ضد المحلة وصراع القمة في إسبانيا

الإثنين، 03 مايو 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - غزل المحلة

يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة في أهم مباريات اليوم الإثنين، بينما إثارة جديدة للمنافسة على قمة الدوري الإسباني عندما يلعب إشبيلية أمام أتليتك بلباو.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات الإثنين الموافق 3 مايو والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويسعى الأهلي لاستغلال تعثر الزمالك أمام بيراميدز وتحقيق الفوز لتقليص فارق النقاط إلى نقطة قبل المباراتين المؤجلتين.

الدوري الإسباني

يستضيف إشبيلية فريق أتليتك بلباو ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني عبر بي إن سبورتس 3.

إشبيلية في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الصدارة وفي حال فوزه يشعل المنافسة على القمة قبل مواجهة ريال مدريد المقبلة.

الدوري الإنجليزي

تقام مباراتان في الدوري الإنجليزي مساء اليوم، إذ يستضيف وست بروميتش فريق وولفرهامبتون في السابعة مساء.

كما يحل وست هام ضيفا على بيرنلي في التاسعة والربع من مساء اليوم.

الأهلي غزل المحلة مواعيد مباريات اليوم 3 مايو
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