الزمالك يشكو اتحادات الكرة واليد والسلة للأولمبية ووزارة الرياضة

أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي تقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة ضد كل من اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد واتحاد كرة السلة.

وطالب الزمالك في بيان "التحقيق في وقائع مختلفة، مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص".

وأضاف "الزمالك يرفض التجاوزات ضد النادي ويصعد الأمر ضد اتحادات الكرة واليد والسلة".

وأشار النادي إلى انعقاد اجتماع طارئ في الساعات الأولى من صباح الإثنين "لمناقشة الموقف من التجاوزات التي شهدتها الساحة الرياضية في حق النادي بالعديد من الملفات".

وقال إن لجنة إدارة النادي ناقشت:

1- "عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دوري مواليد ١٩٩٩ لكرة القدم والتي توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة فيما تم ترضية ناد آخر دون وجه حق".

2- "العقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذي يؤكد توجه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة تجاه نادي بعينه والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي".

3- "توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي رغم أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات".

4- "منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد في الموسم الماضي للنادي الأهلي دون سند قانوني لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب".

5- "تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للنادي".

وأضاف البيان "تؤكد إدارة النادي حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق النادي فإنها سوف تسلك كافة الطرق اللازمة لذلك ومن بينها تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في تلك الوقائع كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأي جهة أخرى للحصول على حق النادي غير منقوص".

وواصل "التأكيد على وجوب التحقيق في تلك الوقائع وإعلام النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك الألعاب".

وأوضح النادي أن اللجنة القانونية ستتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك، ويستمر المجلس في "انعقاد دائم لحين عودة حقوق فرق النادي".