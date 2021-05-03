الزمالك: قد نمتنع عن لعب مبارياتنا احتجاجا على ما فعله اتحاد الكرة

الإثنين، 03 مايو 2021 - 01:47

كتب : FilGoal

بيراميدز - الزمالك

كشف عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامية في الزمالك، عن إمكانية الامتناع عن خوض بقية المباريات احتجاجا على الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح الدردير عبر أون تايم سبورتس 2: "إدارة الزمالك انعقدت اليوم وتوصلت إلى قرارات سنعلن عنها غدا".

وأضاف: "قد يصل الأمر إلى امتناع الزمالك عن خوض بقية المباريات في انتظار تفسير لما يحدث".

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وعن زعم اتحاد الكرة عدم تقديم الزمالك التماس على عقوبة إمام عاشور، قال الدردير: "هذا كلام مضحك".

وتابع: "كان هناك اتصال وتنسيق بين الزمالك واتحاد الكرة للوقوف على شكل تقديم الاستئناف".

وأوضح: "اتحاد الكرة هو من طلب منا أن نتقدم باستثناف منفصل لـ إمام عاشور عن بقية اللاعبين لأن عقوبته كانت مختلفة".

وأضاف: "حتى رسوم الاستئناف اتفقنا مع اتحاد الكرة على خصمها من مستحقات الزمالك لديه".

وأتم: "اجتماع مجلس الإدارة لم يتطرق لأي تغييرات في الجهاز الفني".

وأكد اتحاد الكرة يوم الأحد قراره بإيقاف عاشور 12 مباراة بعد شكوى قدمها الأهلي ضد اللاعب.

وشكا الأخير اللاعب وزملاءه متهما إياهم بتوجيه "عبارات غير لائقة" ضد النادي بعد لقاء القمة في ختام دوري الجمهورية.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي وبعد جدل حول المتوج باللقب قرر اتحاد الكرة إقامة لقاء فاصل للتتويج.

قبل أن يعود ويؤجل اللقاء لأجل غير مسمى.

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