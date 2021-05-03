حكيمي: لا ألوم ريال مدريد على رحيلي

أوضح أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان أنه أراد الاستمرار في ريال مدريد لكن الأخير كان له رأي آخر.

وقال المغربي للبرنامج التلفزيوني الإسباني إل شيرينجيتو:"ريال مدريد كان بيتي، وددت الاستمرار والقتال للمشاركة".

ثم استدرك "لكن النادي قرر شيئا آخر، لا ألوم (المدرب زين الدين) زيدان أو الإدارة".

وأضاف "أعتقد أن ريال مدريد ربما لديه الأولوية في الحصول علي إذا رحلت عن إنتر".

ورحل الظهير الأيمن عن ريال مدريد مطلع الموسم الجاري مقابل 40 مليون يورو.

وشارك حكيمي (22 عاما) في 41 مباراة مع إنتر وسجل 7 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج حكيمي بلقب الدوري الإيطالي الذي غاب عن إنتر منذ 2010.