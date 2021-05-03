بيكيه: تعرضت للجذب في هدف فالنسيا الأول.. وننتظر تعثر مدريد أمام إشبيلية

بعث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، برسالة تفاؤل لزملائه في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

برشلونة تغلب على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب مستايا بالجولة 34 للمسابقة.

وصرح بيكيه بعد اللقاء: "ركبتي بخير، أشعر بانزعاجات بسيطة لكن بوجه عام استطعنا المنافسة وواصلنا القتال حتى النهاية".

وأضاف: "التواجد في المنافسة حتى النهاية يعني أننا قاتلنا وهو ما طمحنا إليه في بداية الموسم، خصوصا بعد الدور الأول. مباراة اليوم شبيهة بـ فياريال، عدنا في اللقاء بعد تلقي هدف أول. وهدفهم الثاني اليوم أجبرنا على المعاناة حتى النهاية".

واعترف: "أود لو نقتل المباريات مبكرا، ولكن علينا أن نحلل كل هدف وحده. يسددون علينا في مرات قليلة، لكن تقريبا كل ما يسددونه يدخل مرمانا، علينا أن نحلل ذلك. مباراة الخميس كانت محبطة وأثرت علينا، لكن الفوز على فياريال وفالنسيا كان صعبا. لكن لو نظرت 6 أشهر إلى الخلف فستكتشف ما حققناه".

وكشف: "لم يروا شيئا في تقنية الفيديو، لكنهم جذبوني من ظهري في الهدف الأول".

وشدد: "سندخل مباراة أتليتكو بفكرة وحيدة: الفوز. الأمر في أيدينا، يجب أن نفوز يوم السبت وبعدها ننتظر نتيجة مباراة ريال مدريد وإشبيلية".

وأتم: "المتصدر بالجولة المقبلة سيحسم اللقب؟ لا أضمن ذلك، لن أضع يدي في النار".



























فالنسيا تقدّم بواسطة جابرييل بالويستا، قبل أن يعود برشلونة بثلاثية بدأها وختمها ليونيل ميسي، وتوسّطها أنطوان جريزمان، فيما سجّل كارلوس سولير هدف فالنسيا الثاني في نهاية اللقاء.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد صاحب نفس الرصيد.

ويبتعد برشلونة بنقطتين عن أتليتكو مدريد المتصدر، ويلتقيان في صدام ناري وحاسم على كامب نو يوم السبت المقبل.

فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز 14، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

واستفاق برشلونة بعد هزيمته المفاجئة أمام غرناطة مساء الخميس بهدفين مقابل هدف واحد، مباراة لو انتصر فيها لقفز إلى صدارة الترتيب لأول مرة هذا الموسم.

فيما تواصلت نتائج فالنسيا السلبية، إذ لم يفز لـ6 مباريات على التوالي، ليظل هبوطه ممكنا حسابيا، صعبا عمليا.