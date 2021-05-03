اتحاد الكرة: لو أثبت الزمالك تقديمه لتظلم ضد عقوبة إمام عاشور سنعيد النظر في القرار

قال عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاستئناف الذي تلقاه لإعادة النظر في عقوبات فرضت على فريق شباب الزمالك لم تتضمن اسم اللاعب إمام عاشور.

وصرح الشوربجي عبر قناة أون تايم سبورتس "تلقيت استئنافا يخص 5 لاعبين، سألتهم عن إمام عاشور، قالوا إن هذا التظلم هو الذي قدمه الزمالك".

وواصل "إذا أثبت الزمالك تقديمه لاستئناف ضد عقوبة عاشور، وكان مستوفيا الشروط، سنشكل لجنة سريعة وننظر في الأمر".

وأكد اتحاد الكرة يوم الأحد قراره بإيقاف عاشور 12 مباراة بعد شكوى قدمها الأهلي ضد اللاعب.

وشكا الأخير اللاعب وزملاءه متهما إياهم بتوجيه "عبارات غير لائقة" ضد النادي بعد لقاء القمة في ختام دوري الجمهورية.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي وبعد جدل حول المتوج باللقب قرر اتحاد الكرة إقامة لقاء فاصل للتتويج.

قبل أن يعود ويؤجل اللقاء لأجل غير مسمى.