بعد قرار خصم نقاط من رصيده.. الإسماعيلي: سنسعى لحل يرضي النجوم

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي إن ناديه سيسعى لحل يرضي الطرفين بعد توقيع عقوبة على الفريق بخصم 3 نقاط في من رصيده في نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

ولم يسدد الإسماعيلي مستحقات للنجوم تعود لحصوله على اللاعب إبراهيم حسن، بعدما أقرت المحكمة الرياضية بأحقية الأخير في الحصول على مليون و200 ألف جنيه.

وصرح وحيد عبر إذاعة الشباب والرياضة "باختصار شديد، الأمر خاضع للشؤون القانونية. حل سريع للموضوع هو اتفاق الناديين ولن تخصم نقاط".

وأضاف "أتمنى ألا يفقد الجمهور حماسه ودعمه للفريق، مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق فوزين متتاليين في بطولة الدوري".

وأردف "لن يرضى مخلوق أن تخصم نقطة من الإسماعيلي مع احترامنا لكافة اللوائح والقوانين الدولية، فالفريق يحتاج كل نقطة. بالتأكيد هناك غرامة ونحن بصدد التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، وسينتهي الأمر قريبا حفاظا على مسيرة الفريق ونتائجه الجيدة".

وأتم "لن نرضى أن يتعذب الجمهور تارة بالنتائج ثم تهديد بالخصم، لقد تحملت هذه الجماهير أذى كبيرا وأتمنى أن تختفي المزايدات عبر وسائل الإعلام، لأننا نسعى بكل جدية لحل الأمر وديا بالاتفاق بين مسؤولي الناديين".

ويحتل الإسماعيلي المركز 15 في ترتيب الدوري ورصيده 17 نقطة.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء في الجولة 20 من البطولة.