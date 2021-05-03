قائمة الأهلي – عودة بواليا ووحيد.. وغياب كهربا أمام المحلة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة اليوم الإثنين في الجولة 19 للدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة والتر بواليا بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين.

كما عاد محمود وحيد بعد غياب طويل للإصابة.

وابتعد سعد سمير بعد إصابته في المباراة الماضية، ويغيب محمود كهربا، إذ غادر المران الجماعي الأخير ولم يكمله.

وتواصل غياب بدر بانون وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعلي معلول.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام – محمود وحيد - أحمد نبيل كوكا

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة - وليد سليمان – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – ناصر ماهر

الهجوم: محمد شريف - مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا