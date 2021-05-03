قائمة الأهلي – عودة بواليا ووحيد.. وغياب كهربا أمام المحلة

الإثنين، 03 مايو 2021 - 00:31

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

والتر بواليا - الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة اليوم الإثنين في الجولة 19 للدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة والتر بواليا بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين.

كما عاد محمود وحيد بعد غياب طويل للإصابة.

أخبار متعلقة
مؤتمر كارتيرون: كان على جريشة احتساب 10 دقائق كوقت بديل هشام إبراهيم: الزمالك مظلوم.. إذا أراد اتحاد الكرة إهداء الدوري لأحد لأندية فليقم بذلك مؤتمر أروابارينا: التعادل ضد الزمالك عادل.. تراجعنا بدنيا في الشوط الثاني كرة سلة – عودة من بعيد.. سيدات الأهلي يفرضن مباراة فاصلة على سبورتنج

وابتعد سعد سمير بعد إصابته في المباراة الماضية، ويغيب محمود كهربا، إذ غادر المران الجماعي الأخير ولم يكمله.

وتواصل غياب بدر بانون وحمدي فتحي وأيمن أشرف وعلي معلول.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام – محمود وحيد - أحمد نبيل كوكا

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة - وليد سليمان – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – ناصر ماهر

الهجوم: محمد شريف - مروان محسن – صلاح محسن – والتر بواليا

الأهلي في الدوري الدوري المصري غزل المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكيمي: لا ألوم ريال مدريد على رحيلي 15 دقيقة | ميركاتو
بيكيه: تعرضت للجذب في هدف فالنسيا الأول.. وننتظر تعثر مدريد أمام إشبيلية 24 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: لو أثبت الزمالك تقديمه لتظلم ضد عقوبة إمام عاشور سنعيد النظر في القرار 24 دقيقة | مصر
النني: كنت أطلب من زملائي الدعاء لي لكي أسجل في الدوري الإنجليزي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد قرار خصم نقاط من رصيده.. الإسماعيلي: سنسعى لحل يرضي النجوم 44 دقيقة | الدوري المصري
مساعد كومان: مواجهة أتليتكو ليست مباراة نهائية.. وانظروا أين كنا في يناير 46 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة الأهلي – عودة بواليا ووحيد.. وغياب كهربا أمام المحلة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر كارتيرون: كان على جريشة احتساب 10 دقائق كوقت بديل ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 3 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال 4 قرعة إفريقيا - لقاء مكرر أمام صنداونز بربع النهائي.. والترجي أو بلوزداد في طريق الأهلي بالمربع الذهبي
قد ينال إعجابك