مؤتمر كارتيرون: كان على جريشة احتساب 10 دقائق كوقت بديل

أبدى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك اعتراضه على احتساب جهاد جريشة، حكم لقاء الفريق ضد بيراميدز، لثمانية دقائق كوقت بديل في الشوط الثاني.

وسجل الزمالك في الدقيقة 96 ليتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي:"نتيجة إيجابية نظرا لظروف المباراة، سعيد بروح اللاعبين، خاصة في الشوط الثاني".

وواصل "كان على الحكم احتساب 10 دقائق كوقت بديل".

واستمر "مستوى (يوسف إبراهيم) أوباما؟ اللاعبون جميعهم يقاتلون، نلعب كل 3 أيام. شعرت أن الفريق لن يسجل في ظل سوء التوفيق الذي لازمه في الشوط الثاني. تأثرنا بالإرهاق بينما المنافس أراح الأساسيين في اللقاء الماضي"

وأضاف "احتجنا قوة ذهنية كبيرة لنعود في اللقاء. (فرجاني) ساسي لديه أفضل من ذلك، لكنه مرهق بسبب ضغط المباريات، كان أفضل في الشوط الثاني. (أحمد سيد) زيزو كان غاضبا بعد اللقاء بسبب الفرصة التي أهدرها، أمر صعب على اللاعب نفسيا، خاصة أنه لا يقدم أفضل مستوياته".

وأردف "من الجيد أن لدينا لاعبا مثل (محمود عبد الرازق) شيكابالا يصنع الفارق بمجرد دخوله، لأنه عائد من الإصابة لا يستطيع المشاركة 90 دقيقة".

وأتم "تبديل الظهيرين؟ المنافس أجبرنا على اللعب عن طريق الطرفين، أردنا تجديد الدماء".

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الفريق نادي سموحة يوم الخميس.