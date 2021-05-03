هشام إبراهيم: الزمالك مظلوم.. إذا أراد اتحاد الكرة إهداء الدوري لأحد لأندية فليفعل بذلك

هاجم هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، جهاد جريشة حكم مباراة فريقه وبيراميدز.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الجولة 19 للدوري المصري.

وقال هشام إبراهيم لقناة صدى البلد: "أحدث المباراة مؤسفة، والزمالك ظُلم، هناك ركلة جزاء لحازم إمام لم تحتسب من الحكم ولم يعد لحكم الفيديو المساعد كما أنه أنهى اللقاء قبل نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع".

وتابع "الحكم له أحداث سابقة ضد الزمالك وكان على اتحاد الكرة عدم اختياره حتى لا يُفسر كأنه حملة ممنهجة، قرارات الحكم كانت عكسية".

وأضاف "إذا كان يرغب اتحاد الكرة في إهداء الدوري لأحد الأندية فليقم بذلك لكي نوفر أموالنا".

وشدد "يجب أن يُحقق اتحاد الكرة مع جهاد جريشة حكم اللقاء. الزمالك يُظلم مثلما ظُلم من اتحاد اليد واتحاد السلة. فأين العدالة؟".

وأردف "لماذا يفوز الأهلي بكأس مصر لكرة اليد والبطولة لا تزال في نصف النهائي؟ أما بالنسبة لفوز الزمالك بالدوري فيأتي لأننا نحتاج لنقطة من 4 مباريات متبقية".

وأكد "نحن رجال قانون ولن نترك حق الزمالك، ما يحدث زاد عن الحد".

وأضاف "قدمنا تظلما لواقعة إمام عاشور، فكيف يقول اتحاد الكرة إننا لم نتقدم بتظلم؟ اتحاد الكرة أرسل لنا خطابا بمنع إمام عاشور من اللعب حتى يتم النظر في الاستئناف، فهل كان ليرسل هذا الخطاب إذا لم نقم بتقديم التظلم؟ هناك تواطؤ".

وأكمل "إيقاف النشاط الرياضي؟ كل شيء وارد ومطروح وسنصدر القرارات بعد دراسة وافية، فمجلس إدارة الزمالك في حالة انعقاد مستمر".

وواصل "الحديث عن طرد طارق حامد ضد بيراميدز؟ هناك أخطاء مؤثرة وغير مؤثرة. ضربة الجزاء مؤثرة ونسبة تسجيلها تتخطى الـ90%".

وأتم "كارتيرون مستمر مع الزمالك لأننا لا نحاسب بالقطعة رغم عدم الرضا عن الأداء".

وكان هشام إبراهيم قد صرح لـFilGoal.com، وقال: "مجلس إدارة الزمالك في حالة انعقاد دائم، وهناك قرارات سنتخذها دفاعا عن حقوق النادي".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بمباراة بيراميدز فقط، ولا قرارات اتحاد الكرة اليوم، بل للرد أيضا على ما يتعرض له النادي في اليد والسلة".

وأتم: "الوضع خرج عن حدود التحمل والصبر، لن نسكت على ما يحدث".