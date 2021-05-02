مؤتمر أروابارينا: التعادل ضد الزمالك عادل.. تراجعنا بدنيا في الشوط الثاني

الأحد، 02 مايو 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا - بيراميدز

يرى رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز أن تعادل فريقه ضد الزمالك، بهدف لمثله اليوم الأحد في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، كان عادلا.

وقال أروابارينا في مؤتمر صحفي:"نتيجة التعادل عادلة إلى حد كبير في ظل تفوق بيراميدز في الشوط الأول وتفوق الزمالك بعض الشيء في الشوط الثاني. الفريقان تقاسما السيطرة على مجريات الأمور، وبيراميدز أتيحت له العديد من الفرص ولم ينجح في التسجيل".

ورفض المدرب التعليق على قرارات الحكم جهاد جريشة، مضيفا "أشكر اللاعبين على الأداء الرائع الذي قدموه في ظل ضغط كبير من المباريات محليا وقاريا، الفريق كان يلعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب ولكن عليه حاليا التفكير في لقاء وادي دجلة المقبل".

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واستمر "بيراميدز تحكم في الأداء بالشوط الأول وكان الأفضل على الأطراف، وفي الشوط الثاني، مع تراجع الأداء البدني ومحاولة الزمالك العودة والتعويض، كانت هناك مشاكل مع العودة للدفاع من أجل تأمين هدف التقدم، وسنحت في الشوط الثاني بعض الفرص من المرتدات ولكن اللاعبين لم ينجحوا في تسجيل تلك الفرص السهلة، والأداء تراجع في الشوط الثاني كثيرا، ولابد من العمل ومواصلة الاهتمام بالأداء والتركيز في اللقاء المقبل الهام".

وأردف "تغيير أحمد توفيق في الشوط الثاني بسبب الإجهاد، اللاعب عاد بعد إصابة لأكثر من شهر ونصف وشارك في اللقاء الماضي حتى يستعيد لياقته البدنية. مع توالي المباريات سيكون قادرا على المشاركة 90 دقيقة".

وتعادل بيراميدز ليستمر ثالثا في ترتيب الدوري ورصيده 31 نقطة بينما يتصدر الزمالك ورصيده 41 نقطة.

ويلعب بيراميدز ضد مضيفه وادي دجلة يوم الخميس.

بيراميدز
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