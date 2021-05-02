كرة سلة – عودة من بعيد.. سيدات الأهلي يفرضن مباراة فاصلة على سبورتنج

فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 82-72 في المباراة الرابعة لمرحلة تحديد بطل دوري سوبر المحترفين لكرة السلة عن فئة السيدات.

ليتعادل الأهلي مع سبورتنج 2-2 في مجموع اللقاءات، ويفرض مباراة خامسة حاسمة وفاصلة لتحديد البطل، ستقام في صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

وكان سبورتنج متقدما في اللقاء بنتيجة 72-71 قبل دقيقة و10 ثوانٍ من نهايته، لكن سيدات الأهلي نجحن في حسم النتيجة ومنعن الفريق السكندري من التسجيل مجددا.

ووصل تقدُم سبورتنج خلال إحدى فترات اللقاء إلى 14 نقطة كاملة، قبل أن يفوز الأهلي في النهاية.

وكان سبورتنج قد فاز بأول مباراتين، لكنه عاد وخسر الصدامين الثالث والرابع، ليلجأ الطرفان إلى مباراة فاصلة.

وحصد الأهلي لقب الدوري في آخر 3 مواسم، وفاز هذا الموسم بدوري المرتبط والكأس والسوبر.