بقذائف بعيدة المدى.. إنبي يتخطى مصر للمقاصة

فاز إنبي على مصر للمقاصة بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة 19 للدوري المصري.

تقدم دينوبيتر جودي في الدقيقة 67، وأضاف كريم طارق الهدف الثاني في الدقيقة 93.

ليرفع إنبي رصيده للنقطة 27 ويرتقي للمركز السابع في ترتيب الدوري ويتخطى مصر للمقاصة.

وتجمد رصيد مصر للمقاصة عند النقطة 26 ليحتل المركز التاسع بعدما لعب 18 مباراة.

وكرر إنبي تفوق في مباراة الدور الأول بعدما انتصر بهدف دون رد في مباراة الجولة الثانية.

انتصار إنبي جعله يتفوق في المواجهات المباشرة ويصل للانتصار السادس له.

بينما سبق لإنبي مواجهة مصر للمقاصة في 20 مباراة في الدوري المصري، وبعد مباراة اليوم وصل إنبي لانتصاره السادس، مقابل 5 انتصارات لمصر للمقاصة بجانب 9 مباريات انتهت بالتعادل.

وصف المباراة

سيطر الهدوء على أغلب مجريات الشوط الأول.

ونفذ أحمد العجوز ركلة حرة لإنبي أبعدها دفاع مصر للمقاصة في الدقيقة 18.

وأرسل جون إيبوكا كرة عرضية لكنها لم تصل لأي من زملائه بعدما أبعدها دفاع مصر للمقاصة في الدقيقة 25.

أخطر فرص الشوط الأول كانت في الدقيقة 35 حينما راوغ عماد فتحي، محمود جاد حارس إنبي وأرسل كرة عرضية أرضية لباسم مرسي لكن دفاع إنبي أبعدها قبل أن تصل لمهاجم مصر للمقاصة.

وسدد إيبوكا كرة قوية تصدى لها محمود حمدي بنجاح في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أجرى حلمي طولان تغييران بنزول دينوبيتر ومهاب ياسر بدلا من صلاح ريكو ومصطفى شلبي.

وسجل دينوبيتر هدف اللقاء الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت أسفل يسار المرمى.

وكاد كريم طارق أن يسجل الهدف الثاني لإنبي في الدقيقة 81 لكنه تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

لكن كريم طارق عاد وسجل هدف الثاني في الدقيقة 93 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز إنبي.

ويلعب مصر للمقاصة ضد طلائع الجيش في المباراة المقبلة، بينما يلعب إنبي ضد غزل المحلة.