ريان شرقي مراهق ليون يوجه الضربة القاضية لـ موناكو في معركة شهدت 5 بطاقات حمراء

الأحد، 02 مايو 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

ريان شرقي - ليون

فاز أوليمبيك ليون على مضيفه موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لويس الثاني، بالجولة 35 للدوري الفرنسي.

موناكو تقدّم بهدف الألماني كيفن فولاند بالدقيقة 25، لكن ممفيس ديباي تعادل لـ ليون في الدقيقة 57.

الدقيقة 70 شهدت تحصل ماكسينس كاكيريه لاعب ليون على بطاقة صفراء ثانية، ليغادر الملعب مطرودا ويترك زملاءه بنقص عددي.

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هذا النقص لم يمنع ليون من التقدم في النتيجة لأول مرة بالدقيقة 77 عن طريق المدافع البرازيلي مارسيلو.

الإثارة وصلت إلى ذروتها عندما أدرك وسام بن يدر التعادل لـ موناكو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

لكن الشاب ريان شرقي قتل آمال نادي الإمارة بهدف صاعق في الدقيقة 89.

ليرفع ليون رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد موناكو عند 71 نقطة في المركز الثالث.

وبات موناكو بعيدا عن ليل متصدر الدوري بـ6 نقاط كاملة قبل 3 جولات على النهاية، كما يبتعد عن باريس سان جيرمان الثاني بـ5 نقاط.

ويحتاج موناكو إلى التشبث بالمركز الثالث الذي يزاحمه فيه ليون، إذ يؤهل صاحبه إلى دوري أبطال أوروبا.

وبات شرقي (17 عاما و258 يوما) أصغر لاعب يسجل هدفا لـ ليون في الدوري الفرنسي منذ عام 1969 عندما سجل بيرنار لاكومب في عمر 17 عاما و114 يوما وقتها.

بينما وصل بن يدر إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة بعد نهايتها مشاجرة هائلة بين اللاعبين أدت إلى طرد ماتيا دي شيليو ومارسيلو من صفوف ليون، وويليم جيوبلز، وبيترو بيليجري من صفوف موناكو، ليصل إجمالي المطرودين إلى 5 أفراد في اللقاء.

ليون موناكو في فرنسا الدوري الفرنسي
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