تعادل مثير بين الزمالك وبيراميدز في قمة حبست الأنفاس

تعادل الزمالك وبيراميدز بهدف لمثله اليوم الأحد في لقاء مثير ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الله السعيد قائد بيراميدز هدف فريقه في الدقيقة 39 قبل أن يعادل أشرف بنشرقي النتيجة في الدقيقة 96 من ركلة جزاء.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بينما بات رصيد الزمالك المتصدر 41 نقطة.

وتفوق بيراميدز على مضيفه في الشوط الأول وصنع السعيد الفارق قبل أن يصمد في النصف الثاني من المواجهة حتى ظفر الزمالك بتعادل ثمين في الوقت القاتل.

شوط أزرق

في ظل إصابة محمد أبو جبل وعدم جاهزية محمود عبد الرحيم "جنش" بشكل كامل، اختار المدرب باتريس كارتيرون أن يبدأ محمد عواد في مرمى الزمالك، ولعب أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة عبد الله جمعة.

وانطلق اللقاء بصافرة الحكم الدولي جهاد جريشة، وهي المرة الثالثة التي يلعب فيها كارتيرون ضد بيراميدز بعدما تفوق على الأخير مرتين مع الزمالك في الموسم الماضي من الدوري.

وبدأ بيراميدز اللقاء بشكل قوي وضغط مبكرا بينما اعتمد الزمالك على كرات طولية لمهاجمه المغربي حميد أحداد.

وهدد الزمالك المرمى أولا بتسديدة لفرجاني ساسي إثر ركلة حرة لكن الكرة مرت بجوار القائم في الدقيقة الثالثة.

ثم رد بيراميدز الهجوم بكرة خطيرة بعد تمريرة مزدوجة بين رمضان صبحي وجون أنتوي وسدد الأول لكن تدخل محمود علاء أبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة السادسة.

وبعد تنفيذ الركنية مرر أحمد سامي الكرة برأسه لأنتوي الذي سدد لكن اصطدمت الكرة بعواد لتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة السابعة.

واستمر ضغط بيراميدز القوي عن طريق الجبهة اليسرى، بينما عاب الزمالك البطء في التحول الهجومي.

بعد انقضاء نصف ساعة من الشوط الأول بدأ الزمالك الضغط بقوة لكن ظل يعتمد على الكرات الطولية التي كانت من نصيب دفاع بيراميدز.

وبات اللقاء متكافئا لكن إثر تمريرة مقطوعة من يوسف إبراهيم "أوباما" باغت بيراميدز منافسه واستلم إريك تراوري الكرة في منطقة الجزاء قبل أن يمرر لعبد الله السعيد الذي راوغ محمود حمدي "الونش" قبل أن يسدد في الشباك في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بأفضلية للفريق الأزرق الذي كان الطرف الأفضل في أول 45 دقيقة.

فرص بالجملة

وقرر كارتيرون إشراك القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من يوسف إبراهيم "أوباما" مع بداية الشوط الثاني.

وكان الزمالك قريبا من إدراك التعادل في الدقيقة 53 لكن سدد أحداد الكرة لتمر بجوار القائم بمسافة قليلة جدا.

ثم اخترق شيكابالا دفاع بيراميدز لكن أخفق في التسديد في الدقيقة 54 وإثر ركلة ركنية ضرب فرجاني ساسي الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 57.

واستمر الضغط الأبيض القوي بينما اعتمد بيراميدز على الهجوم المرتد.

وسقط بنشرقي في منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 62 لكن جريشة رفض احتساب ركلة جزاء بعدما تأكد من مساعديه الجالسين أمام الفيديو.

وسنحت أخطر فرص الزمالك في الدقيقة 67 حين قطعت الكرة من نبيل عماد "دونجا" قبل أن يمررها شيكابالا لأحمد سيد "زيزو" الذي وجد المرمى خاليا لكنه سدد ليجد دونجا في طريقه يبعد الكرة خارج الملعب في إنقاذ دفاعي مذهل.

وواصل بيراميدز صموده الدفاعي وتألق الحارس شريف إكرامي في التصدي لتسديدة أحداد في الدقيقة 72 بعد عرضية رائعة من بنشرقي.

ودفع الزمالك بسيف الدين الجزيري وحازم إمام بدلا من زيزو وحمزة المثلوثي في الدقيقة 76، ثم شارك إسلام جابر بدلا من أحمد فتوح في الدقيقة 83.

وسنحت فرصة هائلة جديدة للزمالك في الدقيقة 84 لكن ضربة رأس محمود حمدي "الونش" تصدت لها العارضة ليضيع التعادل على الأبيض.

ولمست الكرة يد المدافع أحمد سامي في الدقيقة 89 ليطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء، وذهب جريشة لمراجعة الفيديو ليحتسب فعلا ركلة جزاء للأبيض.

وتقدم بنشرقي للتنفيذ في الدقيقة 93 وسدد على يسار إكرامي محرزا هدف التعادل للزمالك، لكن الحكم راجع الركلة في الفيديو ليقرر إعادتها بعد دخول لاعبي الأبيض لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ بنشرقي.

وتقدم بنشرقي مجددا وسدد في الزاوية ذاتها مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 96.

وحاول بيراميدز المباغتة في الدقيقة 98 لكن فرصة محمود حمادة تصدى لها عواد لينتهي اللقاء المثير بالتعادل.