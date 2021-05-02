مران الأهلي – كهربا يغادر للإجهاد.. ومشاركة حمدي فتحي

الأحد، 02 مايو 2021 - 22:33

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

حمدي فتحي - أكرم توفيق

اشتكى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من الإجهاد خلال مران فريقه الجماعي اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، ليغادر المران ويكتفي بجلسات استشفائية.

ويستعد الأهلي لمواجهة لغزل المحلة، غدا الإثنين، في الجولة 19 للدوري.

واستئناف الأهلي تدريباته المسائية، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة.

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وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

وشرح موسيماني العديد من الأمور الفنية الخاصة بمباراة غزل المحلة.

كما عقد موسيماني اجتماعا مع الجهاز المعاون له قبل بداية المران، حيث تحدث عن استعداد الفريق للمباراة المقبلة.

وغادر كهربا مران الفريق بعد شكواه من إجهاد عضلي.

وفضل أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عدم استكمال كهربا للمران حتى لا تتفاقم إصابته.

واستأنف كهربا تدريباته بشكل منفرد وقام بعمل جلسات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية.

وشارك حمدي فتحي في المران ضمن المرحلة الأخيرة من إعداد اللاعب للمشاركة في المباريات.

وارتدى حمدي فتحي "جبيرة طبية" خوفا من الالتحامات.

وكان فتحي قد أجرى جراحة في ذراعه بعد إصابته في مباراة كينيا مع منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأدى بدر بانون تدريبات فردية بالجري حول الملعب قبل أن يُكمل التدريب بشكل منفرد في صالة الألعاب الرياضية.

وينفذ بانون برنامجه التأهيلي للتخلص من الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

وبدأ الثنائي جونيور أجايي وأيمن أشرف تدريبات بدنية ضمن برنامجهما التأهيلي للتخلص من الإصابات التي أبعدتهم عن المباريات في الفترة الماضية.

وقام أجايي وأيمن أشرف بالركض حول الملعب على هامش المران.

وكان أجايي قد أصيب بشد في العضلة الخلفية، بينما اشتكى أيمن أشرف من خشونة في الركبة.

الأهلي جونيور أجايي أيمن أشرف بدر بانون
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