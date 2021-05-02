الأولى للفريقين هذا الموسم.. معروف يدير مواجهة غزل المحلة والأهلي

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إدارة مباراة غزل المحلة والأهلي للحكم محمد معروف.

ويحل الأهلي ضيفا على غزل المحلة، غدا الإثنين، في الجولة 19 للدوري المصري.

وسيعاون محمد معروف كل من محمد محمود لطفي وخالد السيد.

وسيكون صالح سلامة هو الحكم الرابع للقاء.

وسيكون سيد شعبان هو حكم الفيديو، ويساعده إبراهيم محجوب.

ولم يقم محمد معروف بإدارة أي مباراة للأهلي أو غزل المحلة في الموسم الحالي.

وسبق لمعروف إدارة 14 مباراة للأهلي من قبل، فاز في 11 وتعادل 2 وخسر واحدة.

وأدار معروف 5 لقاءات لغزل المحلة، انتصر في واحدة وتعادل في الأخرى وخسر 3.