بظهور قصير لـ مصطفى محمد.. جالاتا سراي يهزم جينتشلاربيرليجي

الأحد، 02 مايو 2021 - 21:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتاسراي

فاز جالاتا سراي على مضيفه جينتشلاربيرليجي بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 39 من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى النقطة 75 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي، بفارق 6 نقاط عن بشكتاش المتصدر.

وبفارق نقطتين عن فناربخشة صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراة أقل من جالاتا سراي وينافسه على المركز الثاني.

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وبدأ مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي ومنتخب مصر المباراة على مقاعد البدلاء.

بينما قاد الهجوم الثنائي ريان بابل وخليل درويش.

تقدم جالاتا سراي في الدقيقة 44 عن طريق خليل درويش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

في الشوط الثاني أضاف المهاجم إيمري أكابابا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

ثم أضاف أكابابا الهدف الثاني له والثالث لجالاتا سراي في الدقيقة 65 قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو.

بعد الهدف الثاني دفع فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي بعدة تغييرات أبرزها خروج خليل درويش ومشاركة راداميل فالكاو.

كذلك شارك أردا توران بدلا من ريان بابل.

وفي الدقيقة 84 شارك مصطفى محمد بدلا من إيمري أكابابا صاحب الهدف الثاني.

ويتبقى لجالاتا سراي 3 مباريات في الدوري التركي أمام كل من بشكتاش ودينيزلي سبور ومالاطايا سبور.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف مع جالاتا سراي خلال 14 مباراة في الدوري وكأس تركيا.

جالاتا سراي مصطفى محمد الدوري التركي
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