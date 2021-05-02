انتهت في الدوري - الزمالك (1) (1) بيراميدز.. نهاية اللقاء
الأحد، 02 مايو 2021 - 21:05
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق93: بنشرقي يسجل التعادل للزمالك
ق91: ركلة جزاء للزمالك
بداية الشوط الثاني.. نزول شيكابالا بدلا من أوباما
نهاية الشوط الأول
ق39: جوووول.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لبيراميدز
ق7: جون أنتوي يسدد الكرة بجوار القائم إثر تمريرة بالرأس من أحمد سامي
ق6: رمضان صبحي يسدد لكن تدخل محمود علاء يبعد الكرة إلى ركلة ركنية
بداية المباراة