انتهت في الدوري - الزمالك (1) (1) بيراميدز.. نهاية اللقاء

الأحد، 02 مايو 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد ضد الزمالك - الصورة من حسابات بيراميز الرسمية

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق93: بنشرقي يسجل التعادل للزمالك

ق91: ركلة جزاء للزمالك

بداية الشوط الثاني.. نزول شيكابالا بدلا من أوباما

نهاية الشوط الأول

ق39: جوووول.. عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول لبيراميدز

ق7: جون أنتوي يسدد الكرة بجوار القائم إثر تمريرة بالرأس من أحمد سامي

ق6: رمضان صبحي يسدد لكن تدخل محمود علاء يبعد الكرة إلى ركلة ركنية

بداية المباراة

الزمالك بيراميدز الدوري المصري
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