بونوتشي: حقبة يوفنتوس انتهت.. وإنتر استحق الدوري

الأحد، 02 مايو 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي

يرى ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن فريقه أهدر العديد من النقاط خلال الموسم الحالي للدور يوهذا ما تسبب في خسارتهم للقب للمرة الأولى منذ 9 مواسم.

وانتصر يوفنتوس على أودينيزي بهدفين مقابل هدف في الجولة 34 للدوري الإيطالي، بعدما سجل هدفين خلال أخر 10 دقائق من المباراة.

وقال بونوتشي لشبكة "سكاي إيطاليا" بعد المباراة: "لقد حصلنا على 3 نقاط، لكن إذا كنا سعداء بـ10 دقائق فقط فإننا لم نتعلم أي شيء".

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وأضاف "من الصعب أن نحافظ على النسق طوال المباراة، لكن علينا أن نقدم كل ما لدينا لكي نتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وتابع "المباريات تُحدد بالأخطاء، لقد أهدينا أودينيزي هدفا، والأمر بأكمله يدور حول التفاصيل، ونحن أهدرنا العديد من النقاط بسبب التفاصيل".

وواصل "لم نعطِ فرصة لأودينيزي، لكننا أفتقدنا إلى الشغف والإصرار وحماس الذي لعبنا به خلال الدقائق العشرة الأخيرة".

وعن خسارة يوفنتوس للقب الدوري لأول مرة منذ 9 مواسم، قال: "لقد انتهت الحقبة، لم نساعد أنفسنا هذا الموسم بسبب إهدار النقاط".

وأكمل "من اليوم بدأت حقبة جديدة وعلينا أن نتحلى بالطمع لكي نعود بعدما سيطرنا لمدة 9 سنوات، وهو ما يصعب تكراره لأنه كان شيئا ملحميا".

وأشاد بإنتر بطل الدوري "كان أكثر الفرق حفاظا على الاستمرارية خلال الموسم الحالي".

وأتم "أبارك لإنتر. لقد حققوا اللقب عن استحقاق لكننا سننهض وسنعود".

وحقق إنتر لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس الدوري الإيطالي
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