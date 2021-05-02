اتحاد الكرة: منتخب مصر يشارك في كأس العرب بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة

الأحد، 02 مايو 2021 - 20:48

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على المشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام تحت مظلة الفيفا في الدوحة العاصمة القطرية خلال ديسمبر المقبل بالمنتخب الوطني الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحا في توقيت إقامة البطولة.

وأكد الاتحاد المصري أنه موقفه من البطولة يأتي تقديرا لبعدها العربي لأنها تقام لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها، كما أنها تقام في توقيت يناسب إعداد للمنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل وهو الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.

كما أن الاتحاد المصري استقبل أمر مشاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها بكل التقدير والاهتمام.

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وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المشارك في مراسم اجراء قرعة البطولة برئاسة رئيس الاتحاد وبصحبته مدير المنتخب الوطني الأول محمد بركات وكان من المفترض تواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول ضمن الوفد لولا اصابته بفيروس كورونا الذي منعه من المشاركة.

وأسفرت القرعة عن وقوع مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات الجزائر والفائز من مواجهة لبنان ضد جيبوتي والفائز من مباراة ليبيا ضد السودان.

منتخب مصر كأس العرب
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