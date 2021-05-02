انتته في إسبانيا - فالنسيا (2) (3) برشلونة.. فوز مثير

الأحد، 02 مايو 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة 34 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

.....

نهاية المباراة

ق.83 جووووووووول سولير يسجل هدفا رائعا بتسديدة صاروخية لـ فالنسيا

ق.74 دخول إلايش موريبا وسيرجي روبيرتو بدلا من ديست وبيدري

ق.69 جوووووووول ميسي يضيف الثالث من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.63 جوووووووول جريزمان يسجل الهدف الثاني في متابعة لتصدي سيليسن بعد رأسية دي يونج

ق.58 جووووووول ميسي يسجل هدف التعادل بعد أن أهدر ركلة جزاء وسجلها في المتابعة

ق.56 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد لمسة يد على توني لاتو

ق.52 جيديش يرسل عرضية نحو كوريا الذي يهدر بغرابة أمام المرمى

ق.50 جوووووووووول باوليستا يسجل الهدف الأول بضربة رأسية بعد عرضية سولير

ق.49 فرصة هائلة لـ فالنسيا عن طريق جيديش لكن تير شتيجن يتصدى للانفراد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 الكرة تمر من جريزمان وبيدري بغرابة أمام المرمى بعد عرضية جوردي ألبا

ق.31 ميسي ينفذ ركة حرة مباشرة تعلو العارضة

ق.26 تهيدد جديد للخفافيش! جايا يمرر كرة رائعة نحو راتشيتش القادم من الخلف، لكن تسديدة الصربي تصل إلى أحضان تير شتيجن

ق.20 فرصة خطيرة لـ فالنسيا! جيديش يهرب ويمرر نحو جايا الذي يسدد بجوار القائم بشكل غريب

ق.12 ميسي يرسل عرضية رائعة نحو أراوخو لكن سيليسن يتصدى أمام زملائه السابقين

ق.10 رأسية من جريزمان تعلو العارضة

ق.3 تهديد مبكر وعمل جماعي رائع لـ برشلونة بين ميسي وجريزمان ودي يونج الذي مرر إلى بيدري والأخير سدد كرة بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة فالنسيا في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة يخرج سالما من إثارة الأهداف الخمسة أمام فالنسيا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي – كهربا يغادر للإجهاد.. ومشاركة حمدي فتحي 42 دقيقة | الدوري المصري
عودة "المُدمّر".. ثلاثية بيل تنصر توتنام على شيفيلد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأولى للفريقين هذا الموسم.. معروف يدير مواجهة غزل المحلة والأهلي ساعة | الدوري المصري
كونتي بعد الفوز بالدوري: الآن سنذهب للنوم ونحن سعداء ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر في الدوري – إنبي (1) (0) مصر للمقاصة.. جووووووووووول ساعة | الدوري المصري
بظهور قصير لـ مصطفى محمد.. جالاتا سراي يهزم جينتشلاربيرليجي ساعة | المحترفون
أرتيتا يُشيد بالنني: لاعب مذهل يحظى باحترام الجميع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال
قد ينال إعجابك