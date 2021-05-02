انتته في إسبانيا - فالنسيا (2) (3) برشلونة.. فوز مثير

يحل برشلونة ضيفا على فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة 34 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنــــا

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نهاية المباراة

ق.83 جووووووووول سولير يسجل هدفا رائعا بتسديدة صاروخية لـ فالنسيا

ق.74 دخول إلايش موريبا وسيرجي روبيرتو بدلا من ديست وبيدري

ق.69 جوووووووول ميسي يضيف الثالث من ركلة حرة مباشرة رائعة

ق.63 جوووووووول جريزمان يسجل الهدف الثاني في متابعة لتصدي سيليسن بعد رأسية دي يونج

ق.58 جووووووول ميسي يسجل هدف التعادل بعد أن أهدر ركلة جزاء وسجلها في المتابعة

ق.56 ركلة جزاء لـ برشلونة بعد لمسة يد على توني لاتو

ق.52 جيديش يرسل عرضية نحو كوريا الذي يهدر بغرابة أمام المرمى

ق.50 جوووووووووول باوليستا يسجل الهدف الأول بضربة رأسية بعد عرضية سولير

ق.49 فرصة هائلة لـ فالنسيا عن طريق جيديش لكن تير شتيجن يتصدى للانفراد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 الكرة تمر من جريزمان وبيدري بغرابة أمام المرمى بعد عرضية جوردي ألبا

ق.31 ميسي ينفذ ركة حرة مباشرة تعلو العارضة

ق.26 تهيدد جديد للخفافيش! جايا يمرر كرة رائعة نحو راتشيتش القادم من الخلف، لكن تسديدة الصربي تصل إلى أحضان تير شتيجن

ق.20 فرصة خطيرة لـ فالنسيا! جيديش يهرب ويمرر نحو جايا الذي يسدد بجوار القائم بشكل غريب

ق.12 ميسي يرسل عرضية رائعة نحو أراوخو لكن سيليسن يتصدى أمام زملائه السابقين

ق.10 رأسية من جريزمان تعلو العارضة

ق.3 تهديد مبكر وعمل جماعي رائع لـ برشلونة بين ميسي وجريزمان ودي يونج الذي مرر إلى بيدري والأخير سدد كرة بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل