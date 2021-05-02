زينيت يسحق لوكوموتيف موسكو ويتوج بالدوري الروسي للموسم الثالث على التوالي

فاز زينيت سان بطرسبرج بلقب الدوري الروسي، بعد سحقه لضيفه لوكوموتيف موسكو بسداسية مقابل هدف في ملعب جازبروم أرينا، بالجولة 28 للمسابقة.

المهاجم المخضرم أرتيم دزيوبا سجل هدفين في الدقيقتين 19، و51، فيما سجّل الإيراني المتألق سردار أزمون ثلاثية في الدقائق 39، و45، و46، واختتم البرازيلي مالكوم –جناح برشلونة السابق- الأهداف في الدقيقة 67.

بينما سجل الغيني فرانسوا كامانو هدف لوكوموتيف الوحيد في الدقيقة 56.

ليرفع زينيت رصيده إلى 61 نقطة، بفارق 9 نقاط عن لوكومتيف الثاني قبل جولتين على النهاية، وبالتالي يحسم اللقب رسميا.

ويعد هذا اللقب هو الثالث على التوالي في الدوري الروسي لـ زينيت، والثامن إجمالا.

وواصل زينيت اقترابه من الرقم القياسي المُسجل باسم سبارتاك موسكو صاحب الـ10 ألقاب.

فيما تجمّد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 ألقاب آخرها في 2018 قبل أن تعود الهيمنة لـ زينيت.

وحصد سيرجي سيماك المدير الفني لـ زينيت لقبه الثالث في الدوري الروسي كمدرب، بعد أن حصده 5 مرات كلاعب مع 3 أندية مختلفة.

وكان أزمون أبرز أبطال زينيت في الموسم الحالي بتسجيله 19 هدفا جعلته متصدرا لسباق الهدافين الذي يتنافس فيه مع زميله دزيوبا صاحب الـ16 هدفا.

ويضم زينيت في صفوفه عدة أسماء معروفة، أبرزها ديان لوفرين القائد، والمخضرم يوري جيركوف، ومالكوم جناح برشلونة السابق.

وبات الدوري الروسي ثالث دوري أوروبي كبير يُحسم اليوم الأحد، بعد الهولندي لصالح أياكس أمستردام، والإيطالي لصالح إنتر ميلان.