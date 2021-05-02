زينيت يسحق لوكوموتيف موسكو ويتوج بالدوري الروسي للموسم الثالث على التوالي

الأحد، 02 مايو 2021 - 20:15

كتب : FilGoal

زينيت سان بطرسبرج

فاز زينيت سان بطرسبرج بلقب الدوري الروسي، بعد سحقه لضيفه لوكوموتيف موسكو بسداسية مقابل هدف في ملعب جازبروم أرينا، بالجولة 28 للمسابقة.

المهاجم المخضرم أرتيم دزيوبا سجل هدفين في الدقيقتين 19، و51، فيما سجّل الإيراني المتألق سردار أزمون ثلاثية في الدقائق 39، و45، و46، واختتم البرازيلي مالكوم –جناح برشلونة السابق- الأهداف في الدقيقة 67.

بينما سجل الغيني فرانسوا كامانو هدف لوكوموتيف الوحيد في الدقيقة 56.

أخبار متعلقة
رونالدو يُنقذ بيرلو ويقود يوفنتوس لعودة مجنونة أمام أودينيزي تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لأجل غير مسمى النني يسجل.. وأرسنال يهزم نيوكاسل ويتقدم للمركز التاسع نهاية السنين العجاف.. إنتر بطلا للدوري الإيطالي بعد تعثر أتالانتا

ليرفع زينيت رصيده إلى 61 نقطة، بفارق 9 نقاط عن لوكومتيف الثاني قبل جولتين على النهاية، وبالتالي يحسم اللقب رسميا.

ويعد هذا اللقب هو الثالث على التوالي في الدوري الروسي لـ زينيت، والثامن إجمالا.

وواصل زينيت اقترابه من الرقم القياسي المُسجل باسم سبارتاك موسكو صاحب الـ10 ألقاب.

فيما تجمّد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 ألقاب آخرها في 2018 قبل أن تعود الهيمنة لـ زينيت.

وحصد سيرجي سيماك المدير الفني لـ زينيت لقبه الثالث في الدوري الروسي كمدرب، بعد أن حصده 5 مرات كلاعب مع 3 أندية مختلفة.

وكان أزمون أبرز أبطال زينيت في الموسم الحالي بتسجيله 19 هدفا جعلته متصدرا لسباق الهدافين الذي يتنافس فيه مع زميله دزيوبا صاحب الـ16 هدفا.

ويضم زينيت في صفوفه عدة أسماء معروفة، أبرزها ديان لوفرين القائد، والمخضرم يوري جيركوف، ومالكوم جناح برشلونة السابق.

وبات الدوري الروسي ثالث دوري أوروبي كبير يُحسم اليوم الأحد، بعد الهولندي لصالح أياكس أمستردام، والإيطالي لصالح إنتر ميلان.

زينيت في روسيا الدوري الروسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بونوتشي: حقبة يوفنتوس انتهت.. وإنتر استحق الدوري 15 دقيقة | الدوري الإيطالي
اتحاد الكرة: منتخب مصر يشارك في كأس العرب بأفضل تشكيل متاح وقت البطولة 16 دقيقة | منتخب مصر
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0) (0) برشلونة.. تهديد أول 21 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل الزمالك - عواد والمثلوثي وزيزو وأحداد يتحدون بيراميدز 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل بيراميدز - أنتوي وفتحي ورمضان والسعيد يتحدون الزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
زينيت يسحق لوكوموتيف موسكو ويتوج بالدوري الروسي للموسم الثالث على التوالي 49 دقيقة | أوروبا
رونالدو يُنقذ بيرلو ويقود يوفنتوس لعودة مجنونة أمام أودينيزي ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة – عودة بيدري وديست أمام فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال
قد ينال إعجابك