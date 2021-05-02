رونالدو يُنقذ بيرلو ويقود يوفنتوس لعودة مجنونة أمام أودينيزي

الأحد، 02 مايو 2021 - 20:04

كتب : محمد يسري

كريستيانو رونالدو

منع كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من السقوط وقاده للانتصار على أودينيزي.

وفاز يوفنتوس على أودينيزي بهدفين مقابل هدف على ملعب فريولي في الجولة 34 للدوري الإيطالي.

تقدم ناهويل مولينا لأودينيزي من ضربة جزاء في الدقيقة 10.

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ونجح رونالدو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 89 عاد رونالدو وسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية أدريان رابيو في المرمى بنجاح.

انتصار يوفنتوس رفع رصيده للنقطة 69 ليحتل المركز الثالث، خلف أتالانتا الذي لديه نفس رصيد النقاط لكنه يتفوق في المواجهات المباشرة ويحتل المركز الثاني.

كما يتقدم يوفنتوس بالمواجهات المباشرة على ميلان الذي لديه 69 نقطة أيضا ويحتل المركز الرابع.

تعثر يوفنتوس كان سيجعله يحتل المركز الخامس غير المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن ثنائية رونالدو أبقت على آمال المدير الفني أندريا بيرلو في التأهل للمسابقة الأوروبية في الموسم المقبل.

وتجمد رصيد أودينيزي عند النقطة 39 ليحتل المركز الحادي عشر.

وعزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي ووصل لـ 27 هدفا.

واستقبل يوفنتوس هدفا على الأقل للمباراة العاشرة على التوالي، لتكون ثاني أسوأ حقبة دفاعية للفريق منذ استقباله لأهداف في 19 مباراة متتالية في الموسم الماضي.

ويلعب يوفنتوس في الجولة المقبلة ضد ميلان، فيما يلعب أودينيزي ضد بولونيا.

وخسر يوفنتوس الدوري الإيطالي لصالح إنتر بعد سيطرة استمرت لـ9 سنوات على اللقب.

يوفنتوس أودينيزي الدوري الإيطالي كريستيانو رونالدو
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