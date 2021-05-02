تشكيل برشلونة – عودة بيدري وديست أمام فالنسيا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة 34 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة الأمريكي سيرجينيو ديست كظهير أيمن على حساب سيرجي روبيرتو.

كما عاد بيدري لخط الوسط على حساب إلايش موريبا، وشارك رونالد أراوخو في عمق الدفاع بدلا من أوسكار مينجيزا.

وواصل كومان التعويل على الثنائي أنطوان جريزمان وليونيل ميسي في الهجوم مع إبقاء عثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: نيتو – أرناو تيناس – ميراليم بيانيتش – عثمان ديمبيلي – ريكي بويج – فرانسيسكو ترينكاو – ماتيوش فيرنانديش – سيرجي روبيرتو – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو – إلايش موريبا – أوسكار مينجيزا

تشكيل فالنسيا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن

الدفاع: تييري كوريا – جابرييل باوليستا – هوجو جيامون – توني لاتو – خوسيه لويس جايا

الوسط: دانييل فاس – كارلوس سولير – أوروش راتشيتش – جونسالو جيديش

الهجوم: ماكسي جوميز