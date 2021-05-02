تشكيل بيراميدز - أنتوي وفتحي ورمضان والسعيد يتحدون الزمالك

الأحد، 02 مايو 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - رمضان صبحي

أعلن بيراميدز تشكيله لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه الزمالك في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: شريف إكرامي

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الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق

أمامهما: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إريك تراوري

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: عبد الله بكري - أحمد الشناوي - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - دييجو رولان

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 40 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث ورصيده 30 نقطة وخاض 18 لقاء مثل الزمالك.

وتنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

بيراميدز
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