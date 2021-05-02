تشكيل الزمالك - عواد والمثلوثي وزيزو وأحداد يتحدون بيراميدز

يعود محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك اليوم الأحد ضد ضيفه بيراميدز في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي

أمامهما: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: حميد أحداد

البدلاء: محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عبد الغني - حازم إمام - إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مروان حمدي - سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 40 نقطة مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث ورصيده 30 نقطة وخاض 18 لقاء مثل الزمالك.

وتنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.