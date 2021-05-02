منافس مصر – إصابة مروعة لظهير إسبانيا الأولمبي تثير رعب هالاند

تعرّض الإسباني ماتيو موري لاعب بوروسيا دورتموند، لإصابة مروعة على مستوى الركبة أمس الجمعة.

موري أصيب خلال الفوز العريض على هولستين كييل بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس ألمانيا.

وسقط موري بشكل خاطئ مما تسبب في إصابة بالغة بالركبة اليمنى، جعلت زميله إرلينج هالاند يضع يديه فوق رأسه من هول المشهد أثناء جلوسه في المدرجات.

La reacción de Erling Håland al ver la lesión de Mateu Morey lo dice todo. Pavor.pic.twitter.com/IXCRJxQVtW — Andrés Weiss (@andresweiss_) May 1, 2021

ومن المقرر أن يخضع موري لجراحة في الركبة ستبعده لفترة طويلة، مما يخرجه من حسابات لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية بعد عدة أسابيع.

وصرّح ماركو رويس قائد دورتموند بعد اللقاء: "ماتيو تعرض لإصابة بالغة، وهذا يغطي على الانتصار الذي حققناه".

وأضاف: "أي شخص يرى المشهد سيعتقد أنها إصابة بالغة، نأمل ألا تكون كذلك، لكنها بدت قوية للغاية".

موري (21 عاما) ظهير أيمن واعد للكرة الإسبانية، لعب في أكاديمية لاماسيا الخاصة بـ برشلونة، قبل أن ينتقل إلى دورتموند في 2019.

خاض موري 24 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، مستغلا رحيل أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان.

وتتواجد إسبانيا في نفس المجموعة رفقة مصر والأرجنتين وأستراليا بمنافسات كرة القدم في دورة طوكيو.