انتهت - جينتشلاربيرليجي (0)-(2) جالاتا سراي
الأحد، 02 مايو 2021 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جينتشلاربيرليجي ضد جالاتا سراي في الجولة الـ39 من الدوري التركي.
ويجلس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي على مقاعد بدلاء فريقه.
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نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين دون رد
ق 84: نزول مصطفى محمد بدلا من إيمري أكابابا
ق 66: الحكم يلغي الهدف بعد العودة للفيديو
ق 65: جووووول إيمري أكابابا يسجل الثالث
ق 53: جووووول إيمري أكابابا يسجل الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدف دون رد
ق 44: جوووووول الهدف الأول لجالاتا سراي عن طريق خليل درويش
انطلاق المباراة