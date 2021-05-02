انتهت - جينتشلاربيرليجي (0)-(2) جالاتا سراي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جينتشلاربيرليجي ضد جالاتا سراي في الجولة الـ39 من الدوري التركي.

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ويجلس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي على مقاعد بدلاء فريقه.

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نهاية المباراة بفوز جالاتا سراي بهدفين دون رد

ق 84: نزول مصطفى محمد بدلا من إيمري أكابابا

ق 66: الحكم يلغي الهدف بعد العودة للفيديو

ق 65: جووووول إيمري أكابابا يسجل الثالث

ق 53: جووووول إيمري أكابابا يسجل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدف دون رد

ق 44: جوووووول الهدف الأول لجالاتا سراي عن طريق خليل درويش

انطلاق المباراة