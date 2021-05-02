عماد سليمان لـ في الجول: فوز الإسماعيلي على الإنتاج له الكثير من الفوائد

عدد عماد سليمان المشرف على فريق كرة القدم بنادي الإسماعيلي فوائد انتصار الدراويش على الإنتاج الحربي.

وفاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "الفوز على الإنتاج نتيجة جهد الجهاز الفني واللاعبين والأهم أنه أبعدنا عن مراكز الهبوط لأول مرة في الموسم".

وأضاف "كما أنه الفوز الثاني على التوالي أيضا لأول مرة لنا هذا الموسم، ما يزيد من ثقة اللاعبين".

وأكمل "الفريق وضعه أفضل الآن ولكن المشوار لا يزال طويلا، والأهم أننا نحتاج إلى استمرار بذل الجهد".

وواصل "الفوز القادم سيدفع بالفريق إلى مكان أفضل، صحيح أنه لا يناسب اسم الإسماعيلي لكن نحن في وضع استثنائي خلال الموسم الحالي وليس أمامنا سوى مواصلة السير لتصحيح وضع الدراويش".

وأتم تصريحاته "الإدارة قررت صرف مكافأة إجادة للاعبين بجانب المكافأة المحددة في اللائحة تقديرا للمجهود المبذول وحرصا على استمرار جهد الفريق".