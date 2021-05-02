نهاية السنين العجاف.. إنتر بطلا للدوري الإيطالي بعد تعثر أتالانتا

توج إنتر رسميا بلقب الدوري الإيطالي بعد 11 عاما من غيابه عن خزائن النادي وهيمنة يوفنتوس.

وتعثر أتالانتا بالتعادل أمام ساسولو بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 34 قبل أربع جولات من الختام.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 69 نقطة بالتساوي مع نابولي وميلان، بينما لن يلحق أحدهم بإنتر المتصدر بـ 82 نقطة قبل الجولات الأربع الأخيرة.

وتعرض أتالانتا لطرد مبكر لـ بيرلويجي جوليني حارس مرمى الفريق في الدقيقة 23، ولكن رغم ذلك حسم أتالانتا الشوط الأول بالتقدم بهدف روبين جوسينس في الدقيقة 32.

ونجح ساسولو في إدراك التعادل في الدقيقة 52 من ركلة جزاء عن طريق دافيدي بيراردي، قبل أن تلغي تقنية الفيديو هدف ثاني للفريق في الدقيقة 64 بسبب التسلل.

وكاد أتالانتا أن يؤجل حسم لقب الدوري بعد احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 76 لكن أهدرها مورييل.

وبذلك رفع إنتر رصيده إلى 19 لقب من الدوري الإيطالي بعد حسم الموسم الجاري.

وكانت أخر ألقاب إنتر في الدوري موسم 2009 -2010 قبل أن يتوج ميلان باللقب التالي ثم يهيمن يوفنتوس على تسع نسخ متتالية.

وانتهت سنين إنتر العجاف بالعودة إلى منصات التتويج من جديد.

أما المراكز من الثاني إلى الرابع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا فاشتعل الصراع عليها بعد تساوي أتالانتا ونابولي وميلان بـ 69 نقطة لكل منهما وإذا فاز يوفنتوس مساء اليوم يتساوى معهم.