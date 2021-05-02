أياكس يكتسح إمين برباعية ويتوج بلقب الدوري الهولندي

الأحد، 02 مايو 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

أياكس أمستردام

توج فريق أياكس بلقب الدوري الهولندي رسميا للمرة 35 في تاريخه قبل ثلاث جولات من النهاية بعد اكتساح نادي إمين بأربعة أهداف دون رد.

وابتعد أياكس عن إيندهوفن بفارق 15 نقطة ولا يتبقى للأخير سوى 4 مباريات بإجمالي 12 نقطة.

وافتتح أياكس التسجيل مبكرا عن طريق يورين تيمبر في الدقيقة العاشرة.

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وفي النصف ساعة الأخيرة نجح أياكس في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق سيباستيان هالر وديفين رينتش ودافي كلاسين في الدقائق 61 و66 و74.

ورفع أياكس رصيده إلى 35 من ألقاب الدوري الهولندي بعدما توج بأخر نسخة لموسم 2018 - 2019.

وكان الاتحاد الهولندي قد أعلن إلغاء الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا دون تحديد بطل.

ووسع أياكس الفارق بينه وبين منافسه إيندهوفن إلى 11 لقب دوري إذ يتجمد رصيد الأخير عند 24 لقبا أخرهم موسم 2017-2018.

الدوري الهولندي أياكس أيندهوفن
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