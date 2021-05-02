كرة يد - حسم مصير الموسم المؤجل دون استكماله.. الدوري للزمالك والكأس للأهلي

الأحد، 02 مايو 2021 - 14:53

كتب : محمد سمير

كرة يد - الزمالك - الأهلي

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد حسم مصير موسم 2019 - 2020 المؤجل بسبب كورونا دون استكماله.

ومنح الاتحاد المصري فريق الزمالك لقب الدوري بينما منح الأهلي لقب كأس مصر وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة ظهر اليوم الأحد.

وجاء قرار اتحاد اليد بناء على نتائج موسم 2018 -2019 بفوز الزمالك بلقب الدوري والأهلي بلقب الكأس.

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وأشار الاتحاد المصري إلى أن ذلك القرار نظرا لقرب فعاليات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وفي ظل إعداد المنتخب الوطني.

وكان متبقي من الدوري المؤجل مباراتين بينهما مواجهة الزمالك ضد الأهلي الختامية، وفي حال فوز الأبيض بالمباراتين يتوج باللقب أما فوز الأحمر بالمباراتين يعني إقامة مباراة فاصلة.

أما مسابقة الكأس فكانت في الدور نصف النهائي بتواجد الأهلي والزمالك.

الاتحاد المصرى لكرة اليد ✌🇪🇬💪

Posted by ‎EHFالاتحاد المصري لكرة اليد - الصفحة الرسمية‎ on Sunday, May 2, 2021

وكان الموسم الحالي 2020 -2021 قد انتهى بتتويج الزمالك بلقب الدوري والأهلي بالكأس.

وبذلك يكون الزمالك قد حصل على الدوري للموسم الثالث على التوالي والأهلي أيضا يتوج بالكأس للموسم الثالث على التوالي.

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