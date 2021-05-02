انتهت في إيطاليا - ساسولو (1)-(1) أتالانتا.. إنتر يتوج بالدوري

الأحد، 02 مايو 2021 - 14:44

كتب : FilGoal

أتالانتا

يستضيف ساسولو فريق أتالانتا ضمن مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي وقبل 4 جولات من النهاية.

يحتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 68 نقطة وفي حال تعثره بالتعادل أو الخسارة يتوج إنتر رسميا بلقب الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق77 مورييل يهدر ركلة جزاء لأتالانتا

ق75 ربع ساعة متبقية على تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي

ق 65: هدف ملغي لساسولو بداعي التسلل

ق 52: جوووول دومينيكو بيراردي والتعادل من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف دون رد

ق 31: جووووول كوستيس والأول لأتالانتا

ق 27: طرد بيرلويجي جوليني لاعب أتالانتا

انطلاق المباراة

الدوري الإيطالي إنتر ساسولو أتالانتا
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