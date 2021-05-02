تشكيل بيراميدز المتوقع – تراروي يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود إريك تراوري هجوم بيراميدز أمام الزمالك، فيما يحرس شريف إكرامي المرمى.

استقر رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز، على التشكيل الأقرب لمواجهة الزمالك مساء اليوم الأحد.

تشكيل بيراميدز سيشهد تواجد إريك تراوري في الهجوم، فيما سيلعب رمضان صبحي وعبد الله السعيد تحت المهاجم.

وجاء تشكيل بيراميدز المتوقع كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - محمود حمادة.

أمامهم: رمضان صبحي - عبد الله السعيد.

الهجوم: إيريك تراوري.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.