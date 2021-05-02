أنشيلوتي: لا يمكنني الحكم على بيرلو.. أتمنى أن يتفوق ميلان على يوفنتوس

رفض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الحكم على تجربة أندريا بيرلو مع يوفنتوس، وتمنى أن يتفوق ميلان على البيانكونيري.

ويلعب فريق ميلان ضد يوفنتوس الأسبوع المقبل في مباراة مصيرية ضمن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي لشبكة سكاي سبورت: "منافسة وسباق جميل في إيطاليا كما هو الحال هنا في إنجلترا".

وسبق لأنشيلوتي قيادة يوفنتوس وميلان، لكنه يرتبط أكثر بالروسونيري الذي فاز معه بثمانية ألقاب بينهم دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأضاف المدير الفني "أتمنى أن يكون الفريق الأفضل في مركز متقدم، وآمل أن يكون ميلان هو الأفضل".

واختتم حديثه برأيه في تجربة بيرلو "أنا أحبه ولا أجرؤ على الحكم عليه".

ويلعب يوفنتوس صاحب الـ66 نقطة أمام أودينيزي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة33 من الدوري الإيطالي.

ويسعى البيانكونيري لتحقيق الفوز لمزاحمة ميلانو وأتالانتا ونابولي في سباق المراكز الأربعة الأولى.