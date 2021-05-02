تقرير: دوناروما يغادر اجتماع ألتراس ميلان باكيا

الأحد، 02 مايو 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

غادر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان اجتماعه مع ألتراس النادي باكيا.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان في يونيو المقبل مع نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم دونارما بالانتقال إلى فريق يوفنتوس كوكيل مجاني بعد انتهاء التعاقد بينه وبين ميلان.

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وكشفت صحيفة كوريير ديلا سيرا أن ألتراس ميلان أصر على مقابلته قبل المراحل الحاسمة في الدوري الإيطالي.

وأشار التقرير إلى خروج دوناروما من اجتماع أمس السبت باكيا قبل مواجهة بينيفينتو والتي انتهت بفوز ميلان بهدفين دون مقابل.

وأضاف التقرير أن مشجعي ميلان طالبوا دوناروما بتحديد موقفه سواء بالاستمرار مع النادي أو الرحيل إلى يوفنتوس.

وطالب ألتراس ميلان من دوناروما عدم قيادة الفريق أمام يوفنتوس الأسبوع المقبل إذا لم يقرر مستقبله.

ويتنافس ميلان ويوفنتوس على المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والمؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الثاني حاليا برصيد 69 نقطة يليه أتالانتا بـ 68 نقطة وكل من نابولي ويوفنتوس 66 نقطة وللثلاثي الأخيرة مباراة تقام اليوم.

ويلعب ميلان أمام يوفنتوس مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإيطالي وقبل ثلاث جولات من النهاية.

ميلان دوناروما
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