استاد هيئة قناة السويس.. صرح رياضي جديد في مصر

ودع الصورة القدية لاستاد هيئة قناة السويس، وانتظر شكل جديد لملعب كلاسيكي في الدوري المصري.

اقترب استاد "هيئة قناة السويس الجديد" من الانضمام إلى ترسانة مصر الكروية في الملاعب.

الملعب الجديد تحت الإنشاء، وقد تم إنجاز جزء كبير جدا من المشروع الذي بدأ تنفيذه في شهر مارس لعام 2019.

FilGoal.com يكشف لكم محتويات استاد هيئة قناة السويس الجديد، وأهم ما سيميزه.

المدرجات

الاستاد سيكون بسعة 22 ألف متفرج، ويحتوي على مهبط للطائرات.

يوجد 22 بوابة إلكترونية للاستاد تابعة لشركة تذكرتي لتفادي التدافع الجماهيري.

وستكون مدرجات كل الدرجات بـ سلالم ومقاعد للجماهير.

أما المقصورة الرئيسية، فستكون مزودة بـ ٢ مصعد بانوراما، و٨ مصاعد عادية.

ويوجد أيضا مقصورة لكبار الزورا، مزودة بزجاج مضاض للرصاص.

وأخيرا، يوجد كبائن خاصة لمشاهدة المباريات للشخصيات العامة.

بنية الإستاد للاعبين

سيحتوي الاستاد على 4 غرف تبديل ملابس، كل غرفة فيها ساونا، وجاكوزي، ومغطس لاستقبال ٤ فرق في نفس الوقت.

الاستاد مزود أيضا بـ مطبخ ومطعم، ومغسلة، وصالة جيم، ووحدة طب رياضي، وجزء إداري، وجزء استراحة لمبيت الناشئين.

تم تخصيص غرفة مخصوصة في الإستاد للـVAR، وغرفة أخرى لكشف المنشطات.

الملعب

عواميد إنارة الملعتب ستكون بقوة 4,500 لاكس ليد، وبارتفاع 50 متر.

نجيلة الملعب مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتوي الملعب على مضمار أوليمبي من 8 حارات.

الجانب الإعلامي

الجانب الإعلامي سيكون له نصيبه أيضا من بنية الإستاد التحتية.

سيحتوي الاستاد على قاعتين للمؤتمرات الصحفية، ومركز إعلامي مجهز بالكامل.

الإستاد سيتواجد به أيضا استوديوهات تحليلية من داخل الملعب، وكبائن معلقين مجهزة.