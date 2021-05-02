تشكيل الزمالك المتوقع – عواد يحرس المرمى.. وعودة حازم إمام والونش أمام بيراميدز

الأحد، 02 مايو 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

الزمالك والإنتاج الحربي

اقترب محمد عواد من العودة لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز، ولأول مرة منذ 1 فبراير 2020، أي قبل عام كامل وثلاثة أشهر، ويومين.

استقر باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي لنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب للبدء أمام بيراميدز اليوم الأحد.

تشكيل الزمالك ربما يشهد عودة عواد لحراسة المرمى في ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، وغياب محمود عبد الرحيم "جنش" عن آخر حصتين تدريب بسبب الإصابة في الظهر.

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من جهة أخرى، يعود أحمد فتوح لشغل مركز الظهير الأيسر في ظل إصابة عبد الله جمعة للإصابة، ويعود محمود حمدي "الونش" للعب بعد عودته من الإصابة.

وأخيرا، اقترب أيضا حازم إمام من العودة لمركز الظهير الأيمن على حساب حمزة المثلوثي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهما: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: حميد أحداد.

في الدوري الزمالك بيراميدز محمد عواد
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