وكيله: عواد مستمر مع الزمالك.. وفرصته كبيرة للمشاركة كأساسي أمام بيراميدز

الأحد، 02 مايو 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

محمد عواد في مران الزمالك - موقع الزمالك الرسمي

كشف عمر البنا وكيل أعمال محمد عواد حارس الزمالك، بأن اللاعب سيشارك كأساسي أمام بيراميدز بنسبة كبيرة.

وقال عمر البنا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "محمد عواد مستمر مع الزمالك. لسنا في فترة انتقالات للحديث عن مستقبله مع الفريق".

وأضاف "هو جاهز لمباراة بيراميدز وسيكون أساسيا بنسبة كبيرة حسب غيابات الفريق".

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محمد عواد دخل قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز بعد استبعاده في المباريات الأخيرة بسبب إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا، وغياب جنش عن المران للإصابة.

وكيل عواد أكمل "لا يوجد أزمة في مستحقات محمد عواد مع الزمالك. هي مشكلة عامة لكافة اللاعبين في الفريق بشكل مؤقت، لكنها شأن داخلي بيننا وبين الإدارة وليست للتصدير أمام الإعلام، وكل اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم بالتأكيد".

وأتم "مشكلة محمد عواد الأخيرة مع الجهاز الفني كانت بسبب سوء فهم لعدم علمه بموعد المران، ولقد تقبل العقوبة التي وٌقعت عليه وعاد للتدريبات بشكل طبيعي، ويتواجد أمام بيراميدز".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك محمد عواد
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