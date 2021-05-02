مواعيد مباريات الأحد 2 مايو 2021 والقنوات الناقلة – الزمالك.. مصطفى محمد وقمة إنجليزية

الزمالك يواجه بيراميدز في أهم مباريات اليوم، فيما يلعب مصطفى محمد مع جالاتاسراي في الدوري التركي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 2 مايو، والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

الزمالك يواجه بيراميدز الساعة التاسعة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

في نفس التوقيت، يلعب إنبي مع مصر للمقاصة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

مباريات إنجلترا تبدأ في الثالثة عصرا بمباراة نيوكاسل مع أرسنال عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وستكون قمة اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول الساعة الخامسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

وأخيرا، يلعب توتنام مع شيفيلد يونايتد الساعة الثامنة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري الإسباني

أهم مباريات الدوري الإسباني اليوم ستجمع بين فالنسيا وبرشلونة الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يحل ضيفا على أودينيزي الساعة السادسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي التاسعة إلا ربع مساء، يحل روما ضيفا على سامبدوريا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

أوليمبك ليون يحل ضيفا على موناكو في قمة مباريات الجولة الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري التركي

مصطفى محمد رفقة جالاتاسراي سيواجه جينشيلربرليجي الساعة السابعة والنصف مساء بالدوري التركي.

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