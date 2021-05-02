مدرب إسبانيا الأولمبي: صلاح سيكون إضافة للأولمبياد.. ولم أستقر على هوية اللاعبين الكبار

الأحد، 02 مايو 2021 - 02:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - جنوب إفريقيا

اعترف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، أن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في طوكيو ستكون إضافة للمسابقة.

وصرّح دي لا فوينتي عبر أون تايم سبورتس 2: "ستكون مباراة صعبة أمام مصر بطلة إفريقيا، سيكون حدثا عظيما، وسنحاول أن نظهر بأفضل مستوى لنا حتى نلعب مباراة جيدة".

وأضاف: "متشوقون للعب مع جيل من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، لا نعرف حتى الآن من هم اللاعبون الذين سيشاركون، لكن هناك العديد من اللاعبين منتشرين بكل أوروبا وسيلعبون مع إسبانيا بكل تأكيد".

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وتابع: "أعتقد أن المجموعة متوازنة وكل الفرق على مستوى عالٍ، هناك العديد من القارات، جميع المنتخبات لديها لاعبين كبار، الكل لديه فرصة التأهل".

وأشار: "لدينا 6 لاعبين في فئتنا العمرية يشاركون مع المنتخب الأول، ولا نعرف من سيكون لدينا الثلاثة الكبار الذين نستعين بهم، هذا قرار صعب جدا، أتمنى كل اللاعبين الكبار، ولكن هذا حيز التفكير".

وأوضح: "ننتظر تعافي أنسو فاتي من الإصابة لأنه لاعب كبير ونتمنى تواجده معنا، لكن لا نعرف موعد تعافيه حتى الآن".

وأكمل: "هناك سيناريوهات عديدة بالنسبة لـ ميسي أو راموس أو بيكيه، القرار قرارهم أو قرار النادي، في تلك اللحظة لم أحدد من اللاعبين الذين سيشاركون".

واعترف: "صلاح لاعب مهم جدا، العالم كله يعرف من هو صلاح، أتفهم أن مشاركة صلاح ستكون شيئا عظيما للبطولة بالكامل وليس لـ مصر فقط".

وأكد: "شاهدت منتخب مصر في بعض المناسبات، لم أدرسه جيدا حتى الآن، لكن خلال 3 أسابيع سندرس كل المنتخبات جيدا، هم أبطال إفريقيا ولديهم لاعبين أصحاب قيمة عالية".

وأوضح: "بكل تأكيد أنا عاشق للبطولة وأتمنى مشاركة كل اللاعبين الكبار، لو لم يشارك صلاح أو ميسي ستفقد البطولة الكثير، ولكن عندما يشارك لاعبون في هذا الحجم سيضيفون الكثير للبطولة لأنهم مهمين جدا".

وأتم: "معظم الفرق متقاربة، هناك 6 فرق مصنفة، المنتخب الذي يرتكب أخطاء قليلة سيكون مرشحا للفوز بالذهبية".

ووقعت إسبانيا مع مصر في مجموعة واحدة مع الأرجنتين وأستراليا في أولمبياد طوكيو التي تقام الصيف المقبل.

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