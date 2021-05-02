زيدان: أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن الهدف سيأتي

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، سعادته الغامرة بالانتصار الصعب الذي حققه فريقه على أوساسونا.

ريال مدريد تجاوز أوساسونا في آخر الدقائق بثنائية نظيفة على استاد ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 34 للدوري الإسباني.

وقال زيدان بعد اللقاء: "كان انتصارا مرهقا للغاية، ولكنه تحقق بالصبر. إنها نتيجة عادلة، أنا سعيد باللاعبين لأنهم حاولوا حتى النهاية".

وأضاف: "مع تأخر الهدف كان علينا ألا نفقد عقولنا، لأننا خلقنا الفرص في الشوط الأول، وحارسهم قام بتصديين أو 3 تصديات مميزة. لم يتوجب علينا أن نتوتر أو نغضب. قلت للاعبين بين الشوطين أن الهدف سيأتي، ولن يتحقق ذلك إلا بالهدوء، وهذا ما حدث".

وتابع: "أنا سعيد لأجل ميليتاو، عندما لم يكن يشارك كان هادئا، عمل بجد وانتظر فرصته. إنه يقوم بعمل مميز، وسنحت له اليوم فرصة تسجيل هدفين أو 3 آخرين".

وأوضح: "لا أعلم وضع فاران، آمل ألا يكون مصابا، بالنسبة له الأمر بسيط، علينا أن ننتظر".

وأكمل: "أنا سعيد بما يقدمه هازارد، لعب اليوم لأول مرة كأساسي وسيعود تدريجيا. فليترتاح الآن وسنفكر لاحقا في مباراة الأربعاء".

وشدد: "كلما احتجنا إلى بلانكو يكون في الموعد، فعل ذلك أمام قادش واليوم أيضا. إنه أحد لاعبينا، من الكاستيا، علينا أن نحسن إدارته، والأمر ينطبق على جوتييريز وأريباس أيضا. آمل أن يظلوا فترة طويلة معنا، إنهم يساهمون كثيرا بطاقتهم الإيجابية وعلينا استغلال ذلك".

وتابع: "نحن بخير بدنيا ومعنويا. قاتلنا منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية. ومباراة الأربعاء ستكون نفس الأمر".

وأشار: "لا أعلم كيف ستكون حالة راموس، آمل أن يلحق بمباراة تشيلسي، الأهم أن يكون جاهزا بالكامل".

وكشف: "لقد أرحنا كروس ومودريتش، وهذا جيد، كان خيارا أمامنا ونفذناه. لعب بلانكو وظهر بشكل مميز، ما نفعله كل مباراة ليس سهلا، واليوم حافظنا على نظافة شباكنا مجددا".

"سنقاتل حتى النهاية ونقدّم كل ما لدينا حتى نفوز، نستطيع فعل ذلك".

وأتم: "على نقيض ما قلته منذ أسابيع، حالتنا البدنية اليوم مميزة والمعنوية أيضا، ندرك أننا نلعب كل 3 أيام، كل التفاصيل مهمة لنا، الآن علينا الاستمتاع بالانتصار الذي حققناها وأن نتعافى جيدا".



































وانتظر ريال مدريد حتى آخر 15 دقيقة ليسجل هدفيه بواسطة الثنائي البرازيلي: إيدير ميليتاو، وكاسيميرو.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني، ويعيد الفارق إلى نقطتين مع المتصدر أتليتكو مدريد.

كما ابتعد ريال مدريد مؤقتا عن برشلونة الثالث صاحب الـ71 نقطة والذي يواجه فالنسيا غدا.

ويحل إشبيلية رابعا برصيد 70 نقطة ويستقبل أتليتك بلباو مساء الإثنين.

ويلعب ريال مدريد أمام تشيلسي مساء الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهابا في ملعبه 1-1.

ليكمل ريال مدريد 19 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات، بواقع 13 انتصارا و6 تعادلات.

كما واصل ريال مدريد سجله الجيد ضد أوساسونا، إذ لم يخسر أمامه للمباراة رقم 14 على التوالي.

وتجنب ريال مدريد تكرار نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 0-0 تحت سقوط غزير للثلوج.

ولعب أوساسونا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الدوري الإسباني لأول مرة في تاريخه، وهو الملعب رقم 73 الذي يظهر عليه بالمسابقة.