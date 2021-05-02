الدرندلي: استاد الأهلي سيكون ضمن ملف مصر لاستضافة مونديال 2030

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي عن خطة النادي الأحمر لاختيار تصميم وبناء الاستاد الخاص به.

وقال الدرندلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "يدرس كل العروض المقدمة من شركات التصميم والتنفيذ لبناء استاد الأهلي".

وأضاف "سنختار العرض الأفضل لتنفيذ استاد الأهلي والأكثر إفادة للنادي والذي سيجلب أكبر عائد مادي لأن هذا ليس مجرد ملعب بل مشروع اقتصادي كبير".

وواصل "مساحة استاد الأهلي ستكون على مساحة 48 ألف متر".

وأكمل "قد تتولى مهمة تنفيذ استاد الأهلي شركة واحدة أو يكون التنفيذ شراكة وتعاون بين أكثر من شركة".

وأتم تصريحاته "استاد الأهلي سيكون إضافة قوية لمنظومة الرياضة في مصر وسيكون ضمن ملف مصر لاستضافة كأس العالم 2030".

واحتفل النادي الأهلي أمس السبت بوضع حجر أساس إنشاء استاد النادي الجديد.

كل ما تريد معرفتة عن حفل وضع حجر أساس إستاد الأهلي