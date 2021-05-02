طلائع الجيش: لم نتلق أي عروض لأحمد سمير

أكد أحمد المهدي مدير الكرة لطلائع الجيش أن فريقه لم يتلق أي عروض بشأن أحمد سمير جناح الفريق.

وقال أحمد المهدي لقناة "صدى البلد": "طلائع الجيش لم يتلق أي عروض من أي فريق للتعاقد مع أحمد سمير".

وشدد "إذا حصلنا على عرض كنا لنقدمه لمجلس إدارة النادي لأنهم من سيقرروا مصير اللاعب".

وتابع "عمرو جمال كان معارا للفريق من الأهلي لمدة موسمين، بينما تنتهي إعارة ناصر منسي من بيراميدز بنهاية هذا الموسم".

وحول تفاوض طلائع الجيش مع أي لاعبين في الوقت الحالي، أوضح "لا نتفاوض مع أي لاعب لأن الدوري لا يزال مستمرا".

وعن فوز طلائع الجيش على أسوان بثلاثية دون رد في الجولة 19 للدوري، قال: "كنا في حاجة للفوز وأشكر الجهاز الفني واللاعبين على الانتصار".

وتابع "مباراة اليوم كانت للخروج من عنق الزجاجة وستقودنا لتحسين موقفنا".

وأتم "ظروف الدوري منذ الموسم الماضي وضعت ضغوطا على كل الفرق".

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة من 19 مباراة.