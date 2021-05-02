فرج عامر: لو عاد مصطفى فتحي للزمالك سيهبط مستواه.. انظروا إلى ثنائي الأهلي

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن انتصار فريقه على الأهلي في الجولة الماضية أثر على الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندري متوقعا أن يهبط أداء مصطفى فتحي حال عودته للزمالك بعد نهاية إعارته مع سموحة.

وتعادل سموحة مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق في الجولة 19 للدوري المصري.

وقال فرج عامر لقناة "صدى البلد": "التعادل ضد الاتحاد أفضل من الخسارة، والعودة من التأخر في النتيجة بهدفين أمر رائع".

وتابع "مباراة الأهلي أثرت علينا بالسلب، فلم ندخل في أجواء مباراة الاتحاد منذ البداية".

وواصل "الفريق استقبل هدفين صحيحين لكننا أهدرنا 3-4 فرصا للتسجيل في الشوط الأول بشكل غريب واللمسة الأخيرة لم تكن دقيقة".

وأكمل "إذا لم يجرِ أحمد سامي تغييرات دفاعية كنا لنفوز بالمباراة لكنه يعرف ظروف الفريق جيدا كما أننا نعاني من الإرهاق لأننا لا نمتلك إلا 20 لاعبا فقط".

وعن إعارة حسام حسن مهاجم الفريق لأهلي طرابلس، قال: "لقد خدم النادي كثيرا وجاءت لنا الفرصة للاستثمار، هو سيستفيد وسيحصل على راتب أكبر ونحن أيضا سنستفيد ماديا".

وحول مصطفى فتحي المعار من الزمالك، أوضح "لا يوجد تواصل مع الزمالك. هو لاعب هائل وأرجو أن يستمر معنا".

وأتبع "إذا عاد للزمالك سيلعب عدة مباريات بشكل جيد ثم سيتعرض لفترة من الهبوط".

وشدد "الأندية الكبرى هي صاحبة الشأن كما أنها تستقطب اللاعبين".

وضرب مثلا بـ ناصر ماهر وصلاح محسن ثنائي الأهلي الحالي الذي أُعير لسموحة في الموسم الماضي "ناصر أنهى الدوري في الموسم الماضي وهو أفضل لاعب في مصر، وكذلك تألق صلاح محسن".

واستمر "محمد أبو جبل كان أفضل حارس في مصر قبل أن يغادر سموحة وينتقل للزمالك".

وكان فرج عامر قد شبه مباراة الأهلي وسموحة بمباراة التنس، ومباراة سموحة والاتحاد بمباراة شطرنج، فكيف سيشبه مباراة سموحة والزمالك المقبلة؟ سؤال أجاب عنه بـ "لا أعلم".

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.