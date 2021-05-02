محافظ بورسعيد يصرف مكافأة إجادة للاعبي المصري رغم الهزيمة أمام الأهلي

وجّه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بصرف مكافأة إجادة للاعبي المصري بعد المستوى الذي ظهر به الفريق أمام الأهلي.

وأصدرت محافظة بورسعيد بيانا جاء كالآتي:

"وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لنجوم المصرى على إجمالى عروض ونتائج الفريق بالدورى والكأس حتى الآن وقال إن النتائج الطيبة جاءت انعكاسا للروح القتالية السائدة حاليا بصفوف الفريق مشيرا لأهمية استمرار تلك الروح خاصة بعدما بلغ الفريق أفضل حالاتة الفنية والبدنية والذهنية تحت قيادة مديره الفنى علي ماهر ومعاونيه بالجهاز الفنى والإدارى والطبى.

وقام محافظ بورسعيد بصرف مكافأة إجادة للاعبى المصرى وجهازهم الفني نظير الأداء الجيد للفريق بمباراته الأخيرة أمام الأهلى والذى أسعد محبي وعشاق النادى ببورسعيد رغم الهزيمة، وذلك خلال لقائه بلاعبى الفريق البورسعيدي وجهازهم الفني بقيادة علي ماهر بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان والدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي واللواء نادر مراد مدير أمن النادي أثناء المران المسائي للفريق بملعبه ببورسعيد.

ووعد محافظ بورسعيد باستمرار الدعم المالي والمعنوي من جانب المحافظهة للمصرى ناديا وفريقا لارتباط المزاج العام لاهالي بورسعيد بنتائج الفريق بالمسابقات المحلية وأمنية الجميع حاليا في إحراز المراكز المتقدمة بالدورى والكأس المطلوبة للعودة للكونفدرالية الإفريقية بعد مشاركة الفريق البورسعيدي بالنسخ الاخيرة للبطولة".

وكان المصري قد خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد مساء الثلاثاء الماضي.

ويحتل المصري المركز الرابع في الدوري برصيد 29 نقطة.