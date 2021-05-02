كاد أن يصنع هدفا.. أحمد حمدي يشارك في تعادل مونتريال ضد كولومبوس بالدوري الأمريكي
الأحد، 02 مايو 2021 - 00:22
كتب : محمد يسري
شارك أحمد حمدي مع فريقه مونتريال إمباكت للمرة الأولى هذا الموسم.
أحمد حمدي
النادي : مونتريال
ولعب أحمد حمدي في مباراة فريقه ضد كولومبوس كرو بالجولة الثالثة لمنافسات القسم الشرقي للدوري الأمريكي.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ووصل مونتريال للنقطة 5 ليتصدر القسم الشرقي بشكل مؤقت، متفوقا على أتالاتنا يونايتد ونيو إنجلد أصحاب المركز الثاني والثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين.
وحصد كولومبوس كرو نقطته الثانية في الدوري بعدما تعادل في المباراة الماضية ضد فلاديليفيا.
ودخل أحمد حمدي في الدقيقة 64 بدلا من إريك هيرتادو.
Bienvenue en @MLS, @A_hamdy34 👊#MTLvCLB | 0-0 | #CFMTL pic.twitter.com/DdlG6NKOem— CF Montréal (@clubdefootmtl) May 1, 2021
وكاد أحمد حمدي أن يصنع هدفا في الدقيقة 82 بعدما أرسل كرة عرضية لكن رويل كويوتو فشل في تحويلها في المرمى.
82' @A_hamdy34 X @QuiotoSamir.
Belle technique de Hamdi pour trouver Quioto, mais son tir de la tête manque de justesse. #MTLvCLB | 0-0 | #CFMTL pic.twitter.com/nLLYkkYOSz— CF Montréal (@clubdefootmtl) May 1, 2021
ويلعب مونتريال في المباراة المقبلة ضد وايتكابس.