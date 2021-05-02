كاد أن يصنع هدفا.. أحمد حمدي يشارك في تعادل مونتريال ضد كولومبوس بالدوري الأمريكي

شارك أحمد حمدي مع فريقه مونتريال إمباكت للمرة الأولى هذا الموسم.

ولعب أحمد حمدي في مباراة فريقه ضد كولومبوس كرو بالجولة الثالثة لمنافسات القسم الشرقي للدوري الأمريكي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ووصل مونتريال للنقطة 5 ليتصدر القسم الشرقي بشكل مؤقت، متفوقا على أتالاتنا يونايتد ونيو إنجلد أصحاب المركز الثاني والثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين.

وحصد كولومبوس كرو نقطته الثانية في الدوري بعدما تعادل في المباراة الماضية ضد فلاديليفيا.

ودخل أحمد حمدي في الدقيقة 64 بدلا من إريك هيرتادو.

وكاد أحمد حمدي أن يصنع هدفا في الدقيقة 82 بعدما أرسل كرة عرضية لكن رويل كويوتو فشل في تحويلها في المرمى.

82' @A_hamdy34 X @QuiotoSamir. Belle technique de Hamdi pour trouver Quioto, mais son tir de la tête manque de justesse. #MTLvCLB | 0-0 | #CFMTL pic.twitter.com/nLLYkkYOSz — CF Montréal (@clubdefootmtl) May 1, 2021

ويلعب مونتريال في المباراة المقبلة ضد وايتكابس.