انتصر على نيس وترك الوصافة لباريس.. ليل يستعيد صدارة الدوري الفرنسي

الأحد، 02 مايو 2021 - 00:04

كتب : محمد يسري

بوراك يلماز - ليل

فاز ليل على نيس بهدفين دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب بيير موروا في الجولة 35 للدوري الفرنسي.

وسجل بوراك يلماز ومحمد زكي شيليك هدفي ليل في الدقيقتين: 13 و55 على الترتيب.

الانتصار أعاد ليل لصدارة الدوري الفرنسي برصيد 76 نقطة، ليستعيد المركز الأول من باريس سان جيرمان الذي فاز على لانس ووصل للنقطة 75.

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أما نيس فتوقف رصيده عند النقطة 46 ليحتل المركز التاسع.

ويعد الفوز هو رابع لليل في أخر 5 مباريات، بعدما انتصار على باريس سان جيرمان وميتز وليون، وتعادل مع مونبيليه.

ووصل بوراك يلماز لهدفه رقم 13 في الدوري هذا الموسم.

ليصبح ثاني أكثر مهاجم تركي يسجل أهدافا في موسم واحد في الدوري الفرنسي بعد مولود إردينج.

وكان إردينج قد سجل 15 هدفا مع باريس سان جيرمان في موسم 2009-2010.

ويلعب ليل في المباراة المقبلة ضد لانس فيما يلعب نيس ضد بريست.

ليل نيس الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان
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