قائمة الزمالك - انضمام جنش وعودة عواد لمواجهة بيراميدز.. وغياب عبد الله جمعة

السبت، 01 مايو 2021 - 23:53

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - مران الزمالك - الصورة من موقع النادي الرسمي

انضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك لقائمة فريقه لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز مساء الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة.

وغاب جنش عن مران الزمالك الأخير استعدادا لمواجهة بيراميدز بسبب الإصابة واكتفى بالتدريبات التأهيلية.

أخبار متعلقة
رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز الزمالك ينفي تعيين مشرف على فريق الكرة

كما عاد محمد عواد للظهور في قائمة فريقه بعد الغياب عن المباريات السابقة.

واستمر ظهور أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك للمباراة الثانية بعد جلوسه على مقاعد البدلاء أمام المقاولون العرب.

بينما غاب عبد الله جمعة عن قائمة الزمالك بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمود جنش - محمد عواد - أحمد نادر السيد.

في الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف - إسلام جابر - محمود عبدالعزيز - أحمد سيد زيزو - شيكابالا - أشرف بنشرقي .

الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

الزمالك بيراميدز محمد عواد
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاد أن يصنع هدفا.. أحمد حمدي يشارك في تعادل مونتريال ضد كولومبوس بالدوري الأمريكي 11 دقيقة | المحترفون
انتصر على نيس وترك الوصافة لباريس.. ليل يستعيد صدارة الدوري الفرنسي 29 دقيقة | الدوري الفرنسي
قائمة الزمالك - انضمام جنش وعودة عواد لمواجهة بيراميدز.. وغياب عبد الله جمعة 40 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يزيد أوجاع الإنتاج ويغادر مناطق الهبوط 53 دقيقة | الدوري المصري
بعد إثارة الدقائق الأخيرة.. طلائع الجيش يفوز على أسوان 53 دقيقة | الدوري المصري
رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك 54 دقيقة | الدوري المصري
دربي إسكندرية ممتع.. التعادل يحكم قمة سموحة والاتحاد ساعة | الدوري المصري
أستون فيلا يطعن الطموحات الأوروبية لـ إيفرتون بفوز غائب منذ 13 عاما ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال
قد ينال إعجابك